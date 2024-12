Lojistas apostam em crescimento das vendas no Natal após sucesso da Black Friday Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/12/2024 - 09h51 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h14 ) twitter

O bom desempenho da Black Friday ajudou a delinear as expectativas para as vendas de Natal em 2024. Faltando poucos dias para a festividade, comerciantes estão otimistas com o aumento na contratação de funcionários temporários e o reforço no estoque de produtos. O sucesso da Black Friday impulsionou a confiança no crescimento das vendas para o final do ano, refletindo um cenário promissor para o varejo.

