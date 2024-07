Loja de roupas é furtada em 30 segundos em Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/07/2024 - 08h36 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em um impressionante caso de furto relâmpago, uma loja de roupas em Joinville foi alvo de um grupo de quatro homens que levaram cerca de 80% da mercadoria em apenas 30 segundos. As câmeras de monitoramento capturaram toda a ação, que ocorreu por volta das cinco horas da madrugada. Os suspeitos quebraram a porta de vidro, encheram o porta-malas do carro com os produtos e fugiram rapidamente. O proprietário da loja estima um prejuízo de aproximadamente dez mil reais. Todas as imagens foram entregues à polícia para dar continuidade às investigações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.