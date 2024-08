Loja de materiais de construção é assaltada em Uberaba | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h52 ) ‌



Dois homens foram presos suspeitos de assaltar uma loja de materiais de construção no bairro Amoroso Costa, em Uberaba. Um dos criminosos, que trabalhava na loja, teria fornecido informações privilegiadas aos comparsas, como a existência de um malote com o pagamento dos funcionários.

Durante o assalto, os criminosos renderam funcionários e clientes, incluindo um sargento da Polícia Militar que fazia compras no local. O policial foi abordado e teve sua arma apontada para a cabeça. Por sorte, a arma estava travada e não disparou. Os assaltantes fugiram com R$ 6 mil em dinheiro, além de documentos e cartões da gerente da loja.

A Polícia Militar montou uma operação e conseguiu prender os dois suspeitos. As investigações apontam que um dos criminosos, que trabalhava na loja, teria passado informações privilegiadas para os comparsas, facilitando a execução do crime. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer todos os detalhes do assalto e as responsabilidades de cada envolvido.

Esse caso evidencia a ousadia dos criminosos e a importância da segurança em estabelecimentos comerciais. A participação de um funcionário no crime é um fator agravante e demonstra a necessidade de maior controle nos processos de contratação e segurança nas empresas.

