Loja de conveniência é furtada em Contagem, na Grande BH

Uma loja de conveniência foi assaltada durante a madrugada, no bairro Inconfidência, em Contagem, na região metropolitana de BH. Câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. Segundo o dono do estabelecimento, o assaltante teria entrado e saído do local pelo telhado. Nas imagens, podemos ver o suspeito se arrastando pelo chão para se livrar dos alarmes de segurança.

