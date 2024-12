Locais definidos: estações de monitoramento do ar de Porto Alegre Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/12/2024 - 09h43 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você sabia que a maior parte dos poluentes do ar de Porto Alegre são dos veículos particulares? Para prevenir e combater as ameaças climáticas causadas pela poluição, foram definidos os locais para a instalação das estações de monitoramento do ar da cidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.