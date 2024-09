Lobos que mataram nove pessoas são procurados por policiais, na Índia Aclr|Do canal Record News no YouTube 03/09/2024 - 18h30 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h03 ) ‌



Autoridades indianas informaram, nesta segunda-feira (2), que centenas de policiais foram mobilizados para procurar um grupo de lobos que matou oito crianças e um adulto nos últimos dois meses. Quatro animais da alcateia já foram capturados com auxílio de drones. Segundo especialistas, as inundações no território habitual dos lobos fazem com que eles migrem para áreas de terras agrícolas mais populosas e ataquem humanos devido à fome extrema.

