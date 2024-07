Lixo em Uberlândia: desafio ambiental e busca por soluções sustentáveis | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/07/2024 - 14h48 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h40 ) ‌



Uberlândia enfrenta um crescente desafio na gestão de seus resíduos sólidos. A cidade gera mais de 600 toneladas de lixo por dia, totalizando quase 20 mil toneladas por mês. Essa quantidade colossal de material é despejada no aterro sanitário municipal, que já está próximo da sua capacidade máxima.

Histórico de Aterros Sanitários: A destinação do lixo em aterros sanitários é uma prática comum em Uberlândia há quase três décadas. O primeiro aterro da cidade atingiu sua capacidade máxima em 2010, após 15 anos de uso, evidenciando a necessidade de alternativas mais sustentáveis para a gestão de resíduos. O aterro atual, inaugurado em 2011, foi projetado para atender à demanda por 23 anos, mas com a crescente produção de lixo, a saturação pode chegar antes do previsto.

