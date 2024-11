Livre comércio com os EUA pode ter altos custos para a Argentina, diz especialista Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h05 ) twitter

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi o primeiro chefe de estado a se encontrar com Donald Trump depois da vitória do republicano nas eleições nos Estados Unidos. Trump e Milei participaram de uma conferência que reúne lideranças conservadoras na Flórida. O líder argentino afirmou que quer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A negociação viola as regras do Mercosul e pode levar a um desgaste diplomático com o Brasil. Conversamos com Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais do Ibmec do Rio de Janeiro, sobre esse e outros assuntos.

