Babi é a nona eliminada de A Fazenda 16. A ex-panicat disputou a preferência do público com Albert e Sacha, mas recebeu apenas 13,74% dos votos para permanecer no jogo. Lucas Selfie e Márcia Fu recebem a ex-peoa para comentar, ao vivo, todas as polêmicas do confinamento. Participe e mande a sua pergunta aqui nos comentários!

