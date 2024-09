Litoral norte: seguem buscas por homem desaparecido Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/09/2024 - 11h24 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h35 ) ‌



Um homem está desaparecido após um barco pesqueiro naufragar no rio Mampituba, entre Torres, no litoral norte do estado, e Passo de Torres, em Santa Catarina.

