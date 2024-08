Litoral Norte: prisão de foragido de Joinville e detalhes do crime Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 14/08/2024 - 15h09 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h46 ) ‌



Um homem foi preso no Litoral Norte de Santa Catarina após estar foragido da Justiça de Joinville. A captura destaca a eficácia das operações policiais na região e traz à tona os detalhes dos crimes pelos quais ele era procurado. Acompanhe a reportagem ao vivo com Isabella Motta para todas as informações sobre o caso e as implicações legais dessa prisão.

