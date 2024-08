Lista de gestores públicos com contas irregulares chega à Justiça Eleitoral Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/08/2024 - 19h38 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h26 ) ‌



O Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina receberam recentemente uma lista contendo os nomes de gestores públicos com contas irregulares. Esta lista, elaborada pelos Tribunais de Contas da União e do Estado, inclui mais de mil nomes de políticos catarinenses com contas rejeitadas. Apesar dos indícios de irregularidades, não há punição imediata prevista para os envolvidos. Confira todos os detalhes com o repórter Paulo Cesar.

