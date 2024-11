Linha 500 da Kawasaki Aclr|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 15/10/2024 - 22h33 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h00 ) twitter

Conheça as similaridades e as diferenças entre os três modelos de 500cc vendidos no Brasil: a Naked Z500, a esportiva Ninja 500 e a cruiser Eliminator 500.

Então fica a pergunta: qual sua próxima 500.

