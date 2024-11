Limão e laranja: preços nas alturas deixam consumidores preocupados | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/10/2024 - 10h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h47 ) twitter

O preço do limão e da laranja tem causado preocupação aos consumidores nas últimas semanas. Devido à estiagem prolongada e ao período de entressafra, o valor dessas frutas cítricas disparou, com o quilo do limão ultrapassando os R$ 15 em alguns supermercados. A laranja, por sua vez, não fica muito atrás, sendo vendida a cerca de R$ 10 o quilo. Esses aumentos representam uma alta de mais de 150% e 85%, respectivamente, nos últimos 30 dias.

Segundo a Embrapa, o pico nos preços do limão costuma ocorrer entre setembro e novembro, mas a seca severa deste ano agravou o cenário, resultando em uma oferta limitada. Na Central de Abastecimento de Uberlândia (CEASA), o saco de 20kg de limão passou de R$ 60 para R$ 180 entre agosto e outubro, enquanto o de 18kg de laranja saltou de R$ 70 para R$ 130.

Para muitos consumidores, substituir essas frutas não é uma tarefa simples, e a solução tem sido reduzir o consumo. A expectativa é que, com o fim do período de entressafra e a normalização das chuvas, os preços comecem a recuar nas próximas semanas.

