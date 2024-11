Liderança do Grupo Record visita sede do Grupo ND em Florianópolis Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 27/11/2024 - 21h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h18 ) twitter

O Grupo ND comemora seus 35 anos com uma visita especial na sede em Florianópolis. O CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, e o superintendente de rede, André Dias, marcaram presença na celebração. A reportagem traz os detalhes da visita e a importância desse marco para o Grupo ND.

