Liderados por Mirella, time Esmeralda vence a Prova de Equipe | Ilha Record

Assim que os exploradores encontraram os 12 "saquinhos" espalhados no percurso, as Comandantes entraram em cena. A missão das líderes era montar uma frase no menor tempo possível. A vantagem do Guardião, fez com que Mirella já tivesse duas palavras na mesa. A Gêmea Lacração foi a mais rápida e garantiu a vitória para a Equipe Esmeralda. Já Valesca chorou, ficou inconformada com o resultado e discutiu com Any. Nadja também criticou o desempenho da DJ como Comandante.

