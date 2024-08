Líder religioso é preso em Frutal acusado de abusar sexualmente de crianças e adultos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 07h55 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um líder religioso foi preso em Frutal sob a acusação de abusar sexualmente de mulheres, crianças e adolescentes durante atendimentos em seu centro religioso. Weder Alves Garcia, de 43 anos, foi detido pela Polícia Civil após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão. Ele é suspeito de cometer os crimes sexuais dentro do centro religioso que liderava, onde realizava cerimônias exclusivas através de um grupo chamado "Grupo do Sigilo", cobrando por esses atendimentos.

Segundo a investigação, durante essas cerimônias, Weder Alves Garcia violentava sexualmente as vítimas, incluindo crianças a partir de 9 anos, utilizando intimidação e até mesmo o uso de uma arma de fogo para garantir o silêncio delas. Além das acusações de agressão sexual, o líder religioso foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O advogado de defesa, Dr. Ricardo Rocha, alegou que a arma era para a defesa pessoal de Weder, devido a ameaças de morte que ele vinha sofrendo, e sugeriu que as acusações são motivadas por intolerância religiosa e disputas entre centros religiosos concorrentes. Weder nega todas as acusações, e os itens apreendidos durante a operação serão analisados pelas autoridades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=bOX9Jc_-6Vc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ezL9t6z9YNc

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=FWMWiYx1DSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #frutal #crime

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.