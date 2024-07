Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Licitação para obras do aeroporto de São Miguel do Oeste deve ser lançada em breve

Alto contraste

A+

A-

Com a iminente licitação para obras no Aeroporto de São Miguel do Oeste, o investimento promete expandir significativamente a capacidade de voos na região. O repórter Geovan Petry traz todos os detalhes e expectativas dessa iniciativa crucial para o desenvolvimento aeroportuário no oeste catarinense. Saiba como esse projeto pode impactar positivamente o setor e a economia local, preparando-se para uma nova era de conectividade e infraestrutura aérea.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.