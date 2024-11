Licitação para áreas de escape na Serra Dona Francisca é relançada Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 12/11/2024 - 21h21 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h17 ) twitter

O governo de Santa Catarina relançou a licitação para a construção de áreas de escape na SC-418, no trecho entre Joinville e Campo Alegre, visando aumentar a segurança na Serra Dona Francisca. Além disso, a Arteris Litoral Sul inicia nesta quarta-feira, 13 de novembro, intervenções no túnel do Morro do Boi, em Balneário Camboriú, com foco em melhorias na estrutura e segurança da rodovia. Ambas as ações representam importantes investimentos na infraestrutura de transporte e segurança para motoristas que trafegam pela região.

