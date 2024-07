LEVEI A MINHA CACHORRA PARA O CANTA COMIGO TEEN | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Hola que tal? Oi, gente! Eu vou compartilhar com vocês os bastidores de um dia de gravação do Canta Comigo Teen ao lado de uma companheira mais do que especial: a minha cachorrinha Mel. Cada dia eu entrevisto dez crianças e elas também se apresentam no palco com o Rodrigo Faro acompanhando tudo de perto.

Eu me divirto muito nos estúdios e pra estar bem na frente das câmeras é preciso ter muito preparo. E eu vou mostrar um pouco de tudo que acontece no camarim com a maquiagem e o figurino e já posso dar spoiler que eu também soltei a voz!

Gostaram? Contem aqui se vocês gostariam de ver mais os bastidores do Canta Comigo Teen que eu quero saber! E não esqueçam de curtir o vídeo e ativar o sininho. Beijossss!

REDE SOCIAL

Publicidade

Instagram: @ticipinheiro

#TiciPinheiro #CantaComigoTeen #Bastidores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.