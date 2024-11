Levantamento aponta aumento de jovens empreendedores no Brasil Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 04/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos últimos 10 anos, o Brasil teve um crescimento significativo no número de jovens empreendedores. De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, entre 2013 e 2023, houve um aumento de 23% no número de empresários – e praticamente 1 em cada 5 negócios próprios são de jovens com idades entre 18 e 29 anos.

*Reportagem exibida em 01/11/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.