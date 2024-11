Leonardo Petrelli é reconhecido pela Comenda Barão do Serro Azul Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/11/2024 - 21h22 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, recebeu a Comenda Barão do Serro Azul, uma das mais prestigiadas homenagens do estado de Santa Catarina, em reconhecimento aos seus serviços prestados à comunicação e ao desenvolvimento local. A cerimônia, marcada por momentos de celebração e orgulho, contou com a presença de diversas autoridades e personalidades, destacando a contribuição de Petrelli para o crescimento do grupo e seu impacto na sociedade catarinense.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.