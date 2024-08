Leões roubam câmera e gravam reações hilárias Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 01h04 ) ‌



Leões do zoológico do Oregon, nos Estados Unidos, foram as estrelas do próprio filme. Eles roubaram uma câmera que foi instalada no viveiro e fizeram de tudo com ela. De acordo com uma publicação do zoológico no Facebook, os tratadores esconderam a câmera no habitat dos leões na semana anterior, mas em poucos dias ela foi encontrada. O objetivo era captar mais da vivência desses animais de uma maneira mais privilegiada.

