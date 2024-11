Léo Vieira faz show de lançamento de novo EP nesta quarta-feira Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 27/11/2024 - 16h32 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hoje a noite acontece o lançamento do ep ‘Daqui a 50 anos’ do cantor e compositor Léo Vieira, com participação especial de Laura Macedo. O evento será realizado às 8h da noite, na secretaria de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.