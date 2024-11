Léo (PODE) é eleito prefeito de Porto Velho (RO) com 56% dos votos Aclr|Do canal RECORD no YouTube 27/10/2024 - 18h36 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h08 ) twitter

Léo, do Podemos, foi eleito prefeito de Porto Velho, em Rondônia, com 56,30% dos votos no segundo turno, totalizando 126 mil votos. A apuração contabilizou 92,89% das urnas contabilizadas. Ele venceu a candidata Mariana Carvalho, do MDB.

