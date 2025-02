Leilão de esmeralda com preço mínimo de R$ 100 milhões será realizado nesta quarta (12) no Rio Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 10/02/2025 - 14h03 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h15 ) twitter

Nesta quarta-feira (12), acontece no Rio de Janeiro um leilão muito aguardado pelos amantes de pedras raras. O pregão traz como atração uma preciosidade do solo baiano, com preço mínimo de R$ 100 milhões. A esmeralda ganhou o apelido de ‘Pequena Notável’, pela rica qualidade comparada a outros exemplares e também em homenagem a sua origem baiana.

