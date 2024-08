Leilão de cavalos Camaru 2024: uma oportunidade única para criadores e amantes de equinos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 18h18 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Camaru, um dos maiores eventos sertanejos do país, retorna a Uberlândia no dia 30 de agosto, trazendo consigo uma série de novidades para os apaixonados por música e rodeio. Além dos shows com grandes nomes da música sertaneja, o evento contará com o 17º Leilão de Cavalos do Brasil, que será realizado no Tatersal de Elite do Parque de Exposições no dia 1º de setembro.

O leilão, organizado pelo Haras Capim Velho e Estância Santa Rosa, oferecerá uma seleção de animais das raças Mangalarga Marchador e Quarto de Milha, perfeitos para diversas modalidades equestres. Criadores e amantes de cavalos terão a oportunidade de adquirir animais de alta qualidade genética, com características que atendem aos mais diversos critérios.

Para falar mais sobre esse importante evento, contamos com a presença de Lucas Abdalla, diretor da Estância Santa Rosa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=XDKCazccsuY

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=tb91rDnoI4k

👉 https://www.youtube.com/watch?v=hHDxhxXTSJ0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #agro #camaru2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.