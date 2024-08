Lei Maria da Penha completa 18 anos com novo Ligue 180 Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/08/2024 - 17h55 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h03 ) ‌



A Lei Maria da Penha completa 18 anos nesta quarta-feira (7). O governo federal anunciou a reestruturação do Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Agora o foco é exclusivo para o atendimento às vítimas de violência. Em comunicado, Maria da Penha Maia Fernandes, que inspirou a criação da lei, falou sobre a importância e desafios que a norma ainda enfrenta. Para entender o contexto da lei ao longo desses anos, conversamos com Suéllen Paulino, advogada especializada em direito criminal e direito de família, com pós-graduação em direito da mulher.

