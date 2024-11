Lei em Florianópolis multará empresas que não retirarem fiação excessiva de postes Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 11h32 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h24 ) twitter

Florianópolis sancionou uma nova lei que prevê a multa para empresas que não retirarem a fiação excessiva dos postes da cidade. A medida visa melhorar a paisagem urbana e a segurança, especialmente em áreas centrais. O gerente do departamento de Telefonia Compartilhada da Celesc, Carlos Eduardo Marcussi, explica como a lei funcionará e as consequências para as empresas que não cumprirem as novas exigências.

