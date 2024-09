Lebron James procura sócios para comprar novo time da NBA Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/09/2024 - 16h30 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O astro do basquete Lebron James já está pensando no futuro antes mesmo de se aposentar das quadras. De acordo a imprensa americana, o jogador está buscando sócios para levantar o dinheiro necessário para comprar um novo time de basquete da NBA, a liga profissional dos Estados Unidos. O valor exigido pela organização é de US$ 7 bilhões, o equivalente a R$ 38 bilhões.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.