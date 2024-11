Lavanderias em alta: Uberlandenses buscam praticidade e economia | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 07h52 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A demanda por lavanderias em Uberlândia cresce significativamente com a chegada da temporada de chuvas. Dados mostram que a procura por esses serviços aumenta cerca de 30% nesse período, especialmente nas lavanderias de autossserviço, onde o cliente mesmo manuseia as máquinas de lavar e secar. A praticidade de lavar as roupas fora de casa tem atraído cada vez mais os moradores, especialmente aqueles que vivem em apartamentos ou residências sem espaço para secagem adequada.

O segmento de lavanderias de autossserviço, inicialmente voltado a estudantes e viajantes, agora atende também trabalhadores e donas de casa, expandindo sua base de clientes. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, o setor de franquias de limpeza e conservação, que inclui lavanderias, faturou quase R$ 2 bilhões no ano passado, com um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior. Com estimativas de crescimento de 7% para 10% até 2030, o mercado de lavanderias mostra-se promissor, especialmente para redes que oferecem autossserviço.

Na contramão desse modelo, há ainda as lavanderias tradicionais, que apostam no atendimento personalizado. Em um estabelecimento de Uberlândia, Patrícia e sua equipe de três funcionárias cuidam manualmente de cada peça, lavando e passando entre 30 e 50 quilos de roupas diariamente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Q1DGmv1D9gY

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=YhSbiKOMujc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=C8cwtbLdoxQ

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.