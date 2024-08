Laudo Médico Aponta Plena Capacidade de Acusado de Matar e Enterrar Mulher, em Barretos Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/08/2024 - 16h54 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h59 ) ‌



Um laudo médico da Justiça afirmou que Leonardo Silva, acusado de matar e enterrar Nilza Maria Aparecida, de 62 anos, no quintal de casa em Barretos, agiu com plena capacidade. O advogado de Leonardo apresentou um laudo feito por uma perícia particular que alegava insanidade mental do réu. Com a nova avaliação, o processo, que estava suspenso, deverá voltar a ser julgado.

Reportagem exibida em 31/07/2024

