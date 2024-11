Lateral-direito Varela é visto em meio à confusão no Rio de Janeiro. 📲 #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 23/10/2024 - 15h58 (Atualizado em 24/10/2024 - 01h24 ) twitter

O lateral-direito do Flamengo Varela foi visto no meio da confusão de torcedores do Peñarol, nesta quarta-feira, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Segundo informações, o jogador não se envolveu no tumulto e não queria descer do carro, mas recebeu ordens dos policias. Em nota, o Flamengo esclareceu a situação:

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz." 📲 #RecordNews

🎥 Reprodução: Redes Sociais

