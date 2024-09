LAS NENAS MACARRÃO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 05/09/2024 - 16h05 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h32 ) ‌



Matéria exibida no dia 05/09/2024

É DIA DE COZINHA DE AFETO COM A TALENTOSA CHEF CAROL BORGES!

HOJE, NO GOIÁS NO AR, A CHEF CAROL BORGES VAI TE ENSINAR A PREPARAR UM DELICIOSO MACARRÃO TEMPERADO. UMA RECEITA SIMPLES, CHEIA DE SABOR, E QUE VAI CONQUISTAR TODOS OS PALADARES!NÃO PERCA O PROGRAMA TODA QUINTA-FEIRA COM MANUELA QUEIROZ. E, SE NÃO DER PRA ASSISTIR AO VIVO, NÃO SE PREOCUPE! É SÓ IR NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE E CONFERIR TODOS OS EPISÓDIOS. PREPARE ESSA RECEITA E SURPREENDA A FAMÍLIA COM UM TOQUE ESPECIAL DE AFETO NA SUA COZINHA.

