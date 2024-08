Lany emociona-se ao encontrar seu ídolo, MC Daniel Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 24/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h16 ) ‌



Lany é uma criança de quatro anos que adora o cantor MC Daniel e sonha em conhecê-lo. Durante o 'Hora do Faro', foi preparada uma surpresa para ela. Uma sala infantil colorida foi montada no estúdio e nela havia uma boneca que ganharia vida. Em seguida, o apresentador Rodrigo Faro anunciou que faria uma ligação para o funkeiro. Após a ligação, o cantor surpreendeu-a e apareceu no palco.

