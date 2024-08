LANCEI MINHA NOVA MARCA l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 01/08/2024 - 20h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h09 ) ‌



Oi, pessoal! Eu viajei novamente pra Goiânia com o @eduguedesoficial pra um evento super especial da minha marca @alemdoolharbyanahickmann, no local em que foi construída a primeira unidade!

Já chegamos com uma recepção maravilhosa do @sjpremiumhotels e começamos com a preparação da maquiagem e look para o evento que eu estava muito ansiosa para ir.

Aproveitei a viagem para gravar alguns vídeos na unidade com participação especial do Edu. E é claro que também fiz um tratamento de pele com o querido @drbonesjrdermato.

Agradeço a todo o time que colaborou para que esse sonho se tornasse uma realidade!

Gostaram? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

