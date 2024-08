Lance de Energia: gol olímpico é destaque em partida Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h17 ) ‌



As olimpíadas já acabaram e o Paulistão Feminino está sem jogos nessa semana, mas, como nós aqui do Esporte Record News adoramos os dois, a gente encontrou uma forma de matar a saudade de uma vez só: um gol olímpico na última rodada do Paulistão Feminino, e é claro, que esse é o nosso lance de energia de hoje (22).

