Lance de Energia: gol de Paola em clássico contra o Corinthians é destaque Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/07/2024 - 20h30 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Lance de Energia de hoje (25) é um #TBT, para relembrar um gol importantíssimo para o Santos no Paulistão Feminino: o de empate contra a equipe do Corinthians. O peixe recuperou a bola no meio de campo e a Maria Alvez correu bem e controlou a bola com perfeição para fazer o cruzamento rasteiro na área, ninguém conseguiu cortar e a Paola balançou as redes.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.