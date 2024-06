LANÇARAM MOEDA DE CINCO REAIS 💵🪙💲🫣 #dinheiro

Aclr |Do canal Prof. Fabio Shius no YouTube

ūü™ôLan√ßaram hoje essa moeda de Cinc√£o, e ela custa R$440ūüėÖūüė≤ Ok. A ideia n√£o √© colocar pra circular. √Č para colecionadores.

Meu debate é sobre saber se isso vale pra você ou não. Essa reflexão parece bobagem?

J√° parou para pensar de verdade sobre o tanto de coisas que j√° comprou que bem no fundo talvez n√£o quisesse tanto?

Ex.: Voc√™ sonha em pode viajar mais e estar mais com a fam√≠lia, com seguran√ßa e tranquilidade‚Ķ mas gastou com celular qdo o seu estava bom, trocou de carro s√≥ pq o seu ‚Äúest√° velho‚Ä̂Ķ

As vezes at√© parcelou essas coisasūüę£ūüėĪ

√Č s√≥ uma reflex√£o. Pensa a√≠ se serve para voc√™. Talvez voc√™ queira trabalhar mais para voc√™ mesmo. E menos para postar boas fotos no Instagram.

