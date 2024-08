Lançamento de esgoto no Rio Paraíba afeta qualidade da água, segundo o INEA Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 12/08/2024 - 10h35 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h19 ) ‌



Levantamento feito pelo Instituto Estadual do Ambiente revelou que a presença de esgoto no Rio Paraíba do Sul tem afetado a qualidade da água distribuída em Campos. Veja!!

