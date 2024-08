Lançamento de camisa do São Paulo tem presença da meia Camilinha Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/08/2024 - 21h20 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tricolor paulista tem camisa nova para o futebol masculino e feminino, a nova terceira camisa do São Paulo chegou com um visual arrebatador, e quem brilhou nesse lançamento foi a meia-atacante Camilinha, que esteve do lado de grandes nomes do time masculino do São Paulo, como Lucas Moura, Ferreirinha, Rafinha, Rodrigo Nestor.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.