Laguna de Araruama movimenta o turismo, fomenta esportes e aquece economia local 31/10/2024 - 13h24 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h30 )

Laguna de Araruama, que margeia seis, dos sete municípios na região dos lagos, já encarou um cenário diferente por conta da poluição. Agora, a maior laguna hipersalina do mundo, está diferente. Com águas limpas e com a fauna de volta, o turismo e a economia da região voltaram a crescer.

