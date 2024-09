Ladrões usam fuzis alugados para roubar carros no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/09/2024 - 12h27 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h17 ) ‌



Criminosos têm utilizado o expediente de alugar fuzis para cometer assaltos no Rio de Janeiro.

Perto do estádio do Maracanã, imagens mostram bandidos armados com fuzis roubando um veículo parado no sinal. Os fuzis são considerados armas de grosso calibre e seu custo varia entre R$ 50 mil a R$ 70 mil. Modelos mais modernos podem custar até R$ 200 mil. Cada munição pode ter o valor aproximado de R$ 5 mil.

