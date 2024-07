Ladrões roubam válvulas de hidrantes e provocam falta d’água em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/07/2024 - 10h59 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em São Paulo, ladrões têm quebrado hidrantes para roubar válvulas de cobre, resultando em desabastecimento de água e aumento do risco de incêndios. Nas últimas semanas, diversos hidrantes na cidade, principalmente no bairro da Liberdade, têm sido alvo desses crimes. Os criminosos agem rapidamente, sem se intimidar com a movimentação na rua. O Corpo de Bombeiros alerta que a ausência dessas peças pode atrasar operações e aumentar a gravidade dos sinistros.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.