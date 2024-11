Ladrões que fizeram família refém em Ribeirão Preto são presos após fuga e perseguição, em SP Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 21/10/2024 - 15h05 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h33 ) twitter

Três criminosos que fizeram uma família refém e roubaram joias de uma residência em Ribeirão Preto foram presos pela Polícia Militar neste domingo (20) após perseguição de quase 40km pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, em São Paulo. Segundo a Polícia, a quadrilha saiu de Osasco, na Grande São Paulo, e percorreu mais de 600km até Ribeirão Preto, onde invadiram uma casa no bairro Ribeirânia e renderam os moradores. Após o roubo, os bandidos fugiram pela Rodovia Anhanguera, e a Polícia Militar identificou a placa do veículo pela perícia, e saiu em busca dos criminosos. A operação para a captura teve o apoio do Helicóptero Águia.

