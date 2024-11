Ladrões no cemitério: suspeitos furtam pedra de mármore que revestia túmulo Aclr|Do canal RICtv Maringá no YouTube 29/10/2024 - 15h34 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrões no cemitério: suspeitos furtam pedra de mármore que revestia túmulo; crime aconteceu no cemitério de Paraíso do Norte

Confira todos os detalhes na reportagem!

Ative o sininho para receber novidades e acompanhe as principais notícias

Para ficar bem informado acesse o Portal RIC https://www.ric.com.br/​

‌



Nos siga no Instagram e fique por dentro dos bastidores e notícias exclusivas https://www.instagram.com/rictvmaringa/

#balançogeralmaringá #RICtv #cemitério #crime #policia #túmulo #cortes #noticias

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.