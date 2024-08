Ladrão quebra vidro de carro e leva R$ 25 mil em pertences no centro de Araguari Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h53 ) ‌



Em Araguari, um homem é suspeito de furtar itens de um carro no centro da cidade, resultando em um prejuízo estimado de quase R$ 25 mil para o proprietário. O furto ocorreu na Rua Marechal Deodoro na tarde desta quinta-feira (22).

O homem, que aparenta estar com uma ferramenta, conseguiu remover o vidro do carro com facilidade e acessar itens no banco de trás. Após o furto, o suspeito fugiu do local em um carro, e até o momento não foi identificado ou localizado. O dono do veículo registrou o boletim de ocorrência com a Polícia Militar, que conseguiu rastrear a placa e descobrir que o suspeito seguiu para Uberlândia. Até o momento, ninguém foi preso.

