Laboratório envolvido no escândalo dos órgãos infectados com HIV teria fraudado exames de crianças Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/10/2024 - 23h20 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O laboratório que emitiu laudos falsos - que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes - teria fraudado outros exames, inclusive de crianças. Mensagens obtidas pelo Jornal da Record mostram que os funcionários souberam com antecedência de uma fiscalização da Vigilância Sanitária no Rio de Janeiro e tiveram tempo para se preparar. Ainda assim, o relatório de inspeção apontou uma série de irregularidades.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.