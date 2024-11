Laboratório da FURB em Blumenau monitora qualidade do biodiesel Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/10/2024 - 09h22 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h17 ) twitter

A Universidade de Blumenau (FURB) se tornou a única instituição na região Sul do Brasil credenciada para monitorar a qualidade do biodiesel, um biocombustível essencial na matriz energética brasileira. O laboratório da FURB, equipado com tecnologia de ponta, opera com o suporte da Agência Nacional do Petróleo (ANP), garantindo que o biodiesel produzido atenda aos rigorosos padrões de qualidade e segurança.

