Komprão inaugura nova loja em palhoça, impulsionando economia local

O Komprão, uma das grandes redes do setor varejista no estado, inaugurou hoje sua mais nova unidade em Palhoça, na Grande Florianópolis. Com esta abertura, a loja se torna a 77ª do grupo Koch, contribuindo para o fortalecimento da economia local e ampliando as opções para os consumidores da região. A nova unidade promete gerar mais empregos e movimentar o comércio, trazendo mais opções de produtos e serviços para a população de Palhoça.

